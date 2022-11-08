鑑於日前918台東地震造成台鐵東部幹線受損，台東縣政府推出「TTGO接送預約媒合服務」，肩負台東到玉里間的接駁重任。縣長饒慶鈴今（8）日宣布，本周五（11）起配合火車班次，將加開週五、週六「玉里往台東」2班次及週日「台東往玉里」1班次的晚班接駁車。饒也提醒鄉親，有需要的民眾需於3天前預約搭乘。

饒慶鈴說明，目前受損的台鐵東部幹線花蓮富里至玉里路段持續搶修，往返台北台東的民眾必須轉乘台鐵接駁公車、區間車等才能到達目的地，交通時間大幅增加，因此台東縣政府10月中推出TTGO，在台9線沿線定點接乘客至玉里、亦從玉里車站將乘客接回家，大幅減輕民眾交通不便，同時她提到，目前平均每天有百人利用這項付費貼心服務。

饒慶鈴表示，她知道許多鄉親利用星期五下班後趕火車返鄉、週日晚間再返回北部工作地，因此她指示團隊擴充服務，並且感謝團隊克服職業駕駛不好找的困難，增開週末夜間車次，讓服務更到位。