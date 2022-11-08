一項研究發表在《美國老化雜誌》（Aging-US）的研究發現，不快樂或孤獨比吸煙更會加速衰老。國際專家團隊表示，不快樂會破壞我們生理時鐘，同時增加罹患阿茲海默症、心臟病、糖尿病和其他疾病的風險。

研究人員指出，有中風、肝病和肺病史、吸煙或有心理健康問題的人，比沒有這些風險因素的人衰老得更快。研究團隊收集分析將近12,000 名男、女性的生物特徵和血液樣本的發現，感覺絕望、不快樂和孤獨，比吸煙更容易加速身體老化。

主要研究者者、香港生物科技公司Deep Longevity的科學業務發展總監Fedor Galkin博士表示，從研究中發現了心理因素（例如感到不快樂或孤獨）會增加1歲8個月的生理年齡，整體的影響超過了生理性別、生活區域以及婚姻和吸煙狀況的影響。因此，得出1個結論：在衰老研究中不應該忽視心理因素這個部分，因為它對生物學年齡有重大影響。

所以，在人們拼命關注身體來抗衰老之外，也別忘了重視心理因素，心理和生理都要健康，才能確實延緩衰老。

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