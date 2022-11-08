國民黨台北市議員徐巧芯6日發布數張照片，質疑民進黨台北市長候選人陳時中對人妻牽手、摟肩，引爆討論，陳時中對於這件事低調回應，並沒有做出過大的回應。前立委郭正亮8日就表示，「被爆出這種事情想勝選的話，一定會做解釋，但陳時中完全不解釋，完全不解釋的任務就是只有顧基本盤，沒有新的票了」，引發討論。

郭正亮8日在網路節目《少康戰情室》中表示，對於陳時中被踢爆對人妻牽手、摟肩，若是他還想爭取中間選民的支持，「表示你想勝選，一定會做解釋」，郭正亮坦言，因為這種事大家看起來就是怪怪的，不管動機是什麼，也許女方也不會認為是性騷擾，男方也說沒這意思，但外界看到這照片就是覺得怪怪的，所以如果要爭取中間選民和婦女票的支持，一定會一直做解釋。

不過郭正亮卻震驚地說，「陳時中完全不解釋欸，完全不解釋的任務就是只有顧好基本盤」，郭正亮也提及，事實上現在已經距離投票只剩不到20天，都是辦超級大場的造勢了，都在拼50％，「陳時中如果真的要當選怎麼可能這樣搞，沒有新的票了」。