《鏡周刊》報導指出桃園機場「三航站能源中心工區傳崩塌」、「營造廠疑似違法施工」等，桃園機場公司表示當中引述說法有違事實。所謂能源中心B區共同管溝崩塌，是指人員鋼管組立時疑似鬆脫，但當下已立即改善；另承造人也已申辦變更，無違法施工。

《鏡周刊》報導指出，第三航站能源中心的B區共同管溝，因模板未施作支撐鐵管，日前發生大規模崩塌。主要是能源中心如遇戰爭須防炸，所以模板厚度達70公分，十分沉重，但目前的營造廠疑似不夠專業，才會在灌漿前，因支撐力不足造成崩塌。

桃機公司說明，報導中所謂的能源中心B區共同管溝於深夜崩塌一事，是指10月28日下午施工時，人員鋼管組立時疑似鬆脫，當下已立即改善，並於當日下午5時完成復原，未影響工程後續推動。

《鏡周刊》並指出，該工程真正承攬的營造廠早在4月就已退出工程，目前的營造廠疑似違法施工，存在工安疑慮。桃機公司則表示，該工程由東元公司和偉銓公司共同投標承攬，由東元公司為做為共同承攬的代表廠商。偉銓公司今年3月出現資金問題，4月亦不正常出工，無法正常履行契約責任。桃機公司陸續接獲桃園地方法院執行命令後，要求東元公司依共同投標協議書連帶負履行契約責任，東元公司和偉銓公司於4月18日由雙方董事長共同具名來文，檢附自4月1日起由東元公司繼受的讓與協議書，完成繼受程序。

桃機公司說，報導中所謂目前營造廠疑似違法施工一事並非事實，該工程因偉銓公司無法履行契約，後續由共同承攬的東元公司繼受且另覓其他土建分包廠商，另承造人變更申請的程序，已完備桃園市政府建管處承造人變更申辦程序（109桃市都建執照字第會園00867號），並無違法施工。

桃機公司表示，該工程是第三航站區公共設施的新建工程，經費62.93億元，得標廠商是東元公司及偉銓公司，工期2069天。因此事件影響工程進度，截至10月31日止，預定工程進度17.97％，實際進度13.98％，落後3.99％。桃機公司依據政府採購法第101條規定，於9月5日刊登偉銓公司為拒絕往來廠商。