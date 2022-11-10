台灣T1職籃桃園永豐雲豹以月薪20萬美元，邀請NBA中鋒「魔獸」霍華（Dwight Howard）來台獻技，消息一出立即吸引球迷目光，每個人都想親眼目睹NBA巨星風采，只不過想跟上霍華首戰熱潮的民眾，可能得要失望了，因為霍華首秀門票在今（10）日中午12點開賣，不到5分鐘便全數售完，更瘋狂的是不只首戰，桃園雲豹前4戰的主場門票、一共6萬座位，全部都銷售一空，掀起台灣籃壇史上最狂搶票熱潮。

桃園雲豹先前釋出主場門票價格，分為680元的特種A區、350元的特種B區及100元的特種C區，19日為霍華來台首戰，桃園雲豹訂於今日中午12點開賣主場前4戰門票，但僅僅不到5分鐘，售票網站KKTIX便出現「目前沒有任何可以購買的票券」字樣。

桃園雲豹主場坐落在國立台灣體育運動大學的體育館，球場最高上座人數為1萬5000名觀眾，也就是說不到5分鐘，桃園雲豹主場4場共6萬張門票全數銷售一空，霍華已替台灣職籃帶來超亮眼票房。