打麻將也可做公益 麻將最大黨將舉辦慈善公益盃麻將大賽│高雄

今年10月正式成立的麻將最大黨，積極展開活動，宣布從11月12日（六）開始，號召全國喜愛麻將運動的朋友共同披掛上陣，參加第一屆「全國慈善公益盃麻將大賽」，總獎金高達100萬元，而第一名將可獲得50萬元！而且這次大賽也會將募款所得，捐贈給中華安得烈慈善協會、衡山基金會、高雄市新華荷社會福利慈善事業基金會等多個公益慈善單位，希望改變外界對麻將遊戲的錯誤印象。

「台灣麻將最大黨 第一屆全國慈善公益盃麻將大賽」大賽啟動儀式。(記者 賴君欣 攝)

台灣麻將最大黨郭璽主席捐贈大賽募款所得，照顧慈善團體。(麻將最大黨提供)

麻將最大黨黨主席郭璽表示，舉辦這次公益麻將大賽，是為了扭轉社會上對於麻將遊戲的錯誤印象，因為麻將是可以成為全民的正當休閒娛樂，並不一定是與賭博產生必然關係。而這次舉辦全國性的大型比賽，就是要讓全國社會大眾實際看看，麻將真的是很有趣的動腦遊戲。

這次麻將大賽募款所得，也將捐贈給公益慈善團體，照顧社會上需要幫助的弱勢族群。 社團法人中華安得烈慈善協會（安得烈食物銀行）高雄辦事處處長王煇迪、財團法人臺中市私立衡山社會福利基金會董事長侯永浩、高雄市清華荷社會福利慈善事業基金會董事長林黎真等公益慈善團體代表前來受贈，並感謝這次大賽對公益團體的幫助。

麻將最大黨副主席張華特說明這次的賽事，比賽總獎金高達100萬元，而且免繳交報名費，參賽者每次僅須繳交賽事協辦場館200元場地清潔費即可。但是要具有麻將最大黨黨員身份才能報名參加。初賽11/12正式開始，北、中、南、東四區各地舉行，目前已經有將近50家的場館共同協辦這次大賽。

第一屆全國慈善公益盃麻將大賽報名時間，是從即日起至2022.12.25，當天在晚場18：30開賽前30分鐘截止報名。總決賽預計明年2月在臺北體育館舉行。第一名將可獲得50萬元獎金，第二名20萬元，第三名10萬元，第四名5萬元，第五名至第八名每人1萬元，第九名至十六名每人6,000元，第十七名至三十名每人3,000元，第三十一名到六十四名每人2,000元，歡迎全國喜歡麻將的好朋友共同參與。相關報名方式，賽事規則以及全國協辦場館位置，民眾可以上麻將最大黨官方網站查詢。