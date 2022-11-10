郭正亮怒問陳時中（圖），對於團隊一再出包，會不會覺得很丟臉？（中時資料照，姚志平攝）

親綠粉專「無良公關公司」昨（9）日晚間貼出一張計畫書，影射國民黨計畫找狗仔偷拍民進黨台北市長候選人陳時中，上方還有台北市議員徐巧芯等人的簽名，讓徐氣得直接提告，更在今天公開了綠營側翼Line群組截圖。對此前立委郭正亮除了痛批該側翼群組道德低落、陳時中競選團隊無恥無知，更怒問陳「會不會覺得很丟臉啊？」

郭正亮今在中天電視政論節目《大新聞大爆卦》直言，這件事讓陳時中的整個競選總部的人顏面掃地；至於陳時中團隊與「無良公關」切割、稱其與團隊無關，郭正亮認為若真的要切割，就應出面稱「無良公關」所說的都是錯的、讓其被判刑，但他們（陳團隊）不敢這麼做，因可能擔心「無良公關」被切割心生報復、講出更多的事。

郭正亮直言，若要做這樣的卑鄙的事，通常是極少數人偷偷摸摸的在做，但這次這些側翼不只手段低劣，還在600多人群組裡公然討論，就知道這個群組的道德有多低落，選舉「選到什麼程度了」。

郭正亮也痛批，陳時中的競選團隊硬扯摟肩是正常的、連十指緊扣也要硬掰說那是牽手，「無恥無知到這個程度！」他也怒問陳時中，選舉選成這個樣子，當過衛福部長的他，會不會覺得很丟臉？

主持人馬千惠提問，陳時中的團隊內都是一些「有頭有臉的狠角色」，為何還會發生現在這些事？郭正亮則認為，這是因為陳時中的資源最多，導致很多人想要來插花，結果造成了管理失控的狀況。