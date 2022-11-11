前NBA超級球星「魔獸」霍華（Dwight Howard），來台展開職業生涯新篇章，即將效力台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹的他，昨（10日）晚旋風抵台，受到大批熱情粉絲接機歡迎，也讓年底4戰主場6萬張門票秒殺賣光，對此，P. LEAGUE+執行長陳建州也在深夜發文訴說心聲。

陳建州昨(10日)深夜在臉書PO出PLG六隊組圖，接著寫下：「從零開始、一步一腳印，穩扎穩打、穩定成長。這週末我們球場見。Let’s go PLG」，順便為本週末將開打的PLG新賽季做宣傳，雖然外界認為「魔獸」霍華加盟恐重挫PLG士氣，但仍有不少網友力挺：「 覺得穩紮穩打，永續經營才是重點，持續支持PLG」、「台灣籃球p+很認真經營，真的是有目共睹，過去在台灣的籃球賽我也只看P+」、「黑人加油，走在正確的道路上不用對自己質疑，正確的方向繼續往前就對了」。

不過仍有持另一派看法的網友狂酸：「 不找大咖，然後票價一直往上抬，前陣子還在吵Q是不是本土」、「連Q是本土都需要開特例，T1的特例是直接讓魔獸進來，相較之下P的特例是把Q歸為本土有點搞笑」、「真心為台灣籃球好就是趕快遊說聯盟合併，如果還在那邊利益優先的話，台灣籃球永遠沒救」。

桃園雲豹預計12日下午1點30分召開「真．魔獸降臨」加盟記者會，雖沒透露霍華的合約內容，但月薪估計至少超過20萬美元，霍華首次出賽預定於19日對決新北中信特攻的主場賽事，屆時前4戰每場可望迎接1萬5000人滿座觀眾，共同見證他在球場上的風采。