運價仍未見到止跌，上海航交所公布最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），這周再下跌135.92點至1443.29點，跌幅為8.61％，連續第21周下跌。美東線、歐洲線跌幅擴大，跌幅分別達13.64％及16.17％。

全球經濟反轉，貨櫃運價指數(SCFI)7月以來持續下跌，至今連跌21周。各航線最新的運價方面，遠東-美西線每FEU(標準40呎櫃)來到1632美元，下跌49美元，跌幅2.91％；遠東-美東線每FEU(標準40呎櫃)跌幅擴大，本周為4223美元，下跌667美元，跌幅13.64％；遠東-歐洲線每TEU(標準20呎櫃)為1478美元，較上周下跌285美元，跌幅16.17％；遠東-地中海線每TEU(20呎櫃)運價2061美元，下跌161美元，跌幅7.25％。

近洋線方面，有逐步進入新曆年及農曆年前的小旺季，運價有止跌回升跡象，其中，遠東-日本關西每TEU(20呎櫃)上漲2美元，為322美元；遠東-日本關東每TEU(20呎櫃)上漲21美元，為318美元，漲幅7.07％；遠東-東南亞每TEU(20呎櫃)下跌9美元，為346美元；遠東-韓國每TEU(20呎櫃)下跌2美元，為256美元。