台中一名女直播主小芳（化名）3年前認識一名男性粉絲，2人外出幾次後，男子竟傳訊息稱要公開照片，還說「只要我想要，妳讓我爽，一切沒事」，要求小芳到他家，之後他就將對方壓在床上，強行將上衣連同胸罩往上推，性侵得逞，法官一審判他4年6月，案經上訴駁回，全案確定。

判決書指出，男子在3年前透過直播平臺認識小芳，隔年他傳訊息威脅對方：「我要公開我們的照片」、「只要我想要，妳讓我爽，一切沒事」，還說小芳讓他不爽，他想要報復，罵「取消追蹤了啊，那妳死定了」、「妳也不用想直播了，妳自己搞砸的，不要怪我無情」等內容，要求小芳出來見面。

小芳因為畏懼，當天就前往男子家中並一再拒絕對方性交要求，她就遭男子抓住雙手，再被手臂勾住脖子、推倒在床上，男子用雙腿跪壓在她腿上，並強行將她的上衣連同胸罩往上推，並強脫內、外褲，最後性侵得逞，小芳身上留下多處瘀傷，內心受創傷下被診斷為創傷後壓力疾患

法官認男子於施行強制性交之前，先脅迫小芳抵達居所，再緊接強制性交，且2人是在直播平台上認識，並無男女情感，男子竟基於自身情欲，預謀強暴性侵對方，犯後否認，以含糊未明、真偽不知證物，混淆心證，又未曾積極尋求諒解，考量他高職肄業，從事印刷、觸控面板、按鍵等製造工作，月收入約3萬元，未婚，沒有小孩，處有期徒刑4年6月，案經上訴駁回，全案確定。