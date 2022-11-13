民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（13）日在龍潭龍元宮舉辦客家後援會成立大會，總統蔡英文親自前往站台，已是近期第8度前往桃園輔選，但今日活動卻出現插曲，台下有民眾在蔡致詞時高呼「蔡英文下台」，遭維安人員驅離。對此，網友驚訝表示，「不是說可以拍桌嗎？」「都還沒拍桌就被驅離了」！

蔡英文今日前往桃園輔選，與鄭文燦、鄭運鵬等人合體，爭取選民支持，不過她致詞時，活動現場外有民眾高喊「蔡英文下台」，一度造成現場騷動，不過維安人員火速掌控狀況，活動才得以繼續進行。

對此，PTT網友諷刺，「你可以再大聲一點，我就會讓警衛驅離你」、「為啥喊這個要被驅離？」「當初說聽不到可以大聲一點」、「817萬支持，在那叫什麼」、「還想拍桌？連講話都被禁止」、「都還沒拍桌就被驅離了」、「以民為先，拖去旁邊」、「意外嗎」、「不是說聽不到可以拍桌嗎？怎是被架走？」