歌壇天王劉德華，在音樂界及影視領域皆繳出漂亮成績單，即便在演藝圈地位崇高，依舊保持謙卑的工作態度，可以說是深植人心，也是許多粉絲心中的零負評男神，近來他過去受訪的影片曝光，沒想到竟自爆曾撒過瞞天大謊，引發網友熱議。

劉德華2019年宣傳電影《掃毒2》時，曾接受陸媒訪問，主持人陳阿咪時隔3年公開當時未收錄的內容，當時聊到做人話題時，劉德華強調「不要神話任何一個人」，接著舉自己為例：「比如說劉德華，你說他人品，難道我不會罵人，難道我不會做壞事啊，我也會啊。我也曾經說謊」，接著被主持人反問：「你說過最大的謊言是什麼」，他則是略帶尷尬表示：「结婚沒告訴你們」，不過真誠態度讓主持人相當感動。

主持人提到若有人正在走下坡，會給予什麼建議?他表示：「在谷底，每一個動作都是往上的」，態度可說是相當樂觀，談到所有粉絲都不希望他退休，他強調「自己從没入行，也從來不會退休」，簡單一句話讓主持人表示感受到天王滿滿的謙和和善意，直呼是個正能量的偶像。

對此，網友紛紛留言：「從他抖音直播不给網友刷禮物就能看出人品很好，很多公眾人物都做不到他那樣」、「同事以前採訪劉德華，看到有女生採訪需要抬桌子，華仔不讓她抬，反倒是自己親自動手，印象太深刻了」、「永遠天王巨星的風範」。