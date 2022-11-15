國民黨台東縣長候選人饒慶鈴，今天下午向台東市長候選人陳銘風加油、打氣。（莊哲權攝）

國民黨台東縣長候選人饒慶鈴，今天下午向台東市長候選人陳銘風加油、打氣。（莊哲權攝）

選戰進入關鍵時刻，同為登記第2號的國民黨台東縣長候選人饒慶鈴，今天下午特地向台東市長候選人陳銘風加油、打氣，期許兩人都當選，將來能夠縣市聯手，全新打造富裕台東，完全綻放台東藍。

選戰明天進入倒數第10天，台東縣長候選人饒慶鈴特別前往台東市長候選人陳銘風的競選總部，向陳銘風及競選團隊加油打氣。

饒慶鈴說，台東市人口占全縣近55％，未來有兩個政見都跟台東市有關，包括極限運動場地及計畫興建的立體停車場，都和台東市公所有關，縣市如果不能合作，對於未來要推動攸關人民的福利與措施，都會很辛苦，希望台東縣、市長仍由國民黨的饒慶鈴、陳銘風繼續執政，縣市聯手，打造宜居城市。

陳銘風表示，選情愈來愈激烈，這幾天也馬不停蹄地掃街拜票，他所提出的12個亮點政見，是在12年來擔任民意代表期間，深入了解基層的需求後，與競選團隊共同研擬出來的，縣市一定要合作，才能順利完成，希望縣市聯手大步向前走，全心打造富裕台東，完全綻放台東藍。