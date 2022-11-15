林佩瑤(左起)、梁文音、大Q、曾沛慈和魏如昀相聚時歡樂無限。（亞神音樂提供）

曾沛慈(右二)邀林佩瑤(左起)、梁文音、大Q吳秉洛、魏如昀錄製「曾心話大冒險」podcast。（亞神音樂提供）

星光二班梁文音、大Q吳秉洛、魏如昀、林佩瑤齊聚曾沛慈的PODCAST節目「曾心話大冒險」，五人互相爆料，大Q笑說以前要負責把失戀喝醉的曾沛慈、林佩瑤、魏如昀撿回家，魏如昀也自爆之前先生求婚時她蹲在地上被先生抱住的感人照片其實另有隱情，現場笑鬧聲音量破表。

星光二班的同學們相識已經15年，林佩瑤是創建了「星光二班群組」的康樂股長，也維繫住了大家的感情。梁文音表示，雖然因為曾到星光一班踢館，比其他人都早一點出現在電視上，但她其實一開始面對大家時是有點自卑的，到現在覺得自己能融入在這個團體裡很榮幸。魏如昀則覺得，他們這幾人之所以會這麼熟，可能因為個性都比較樂觀，遇到辛苦、不開心的事，擦乾眼淚後又可以嘻嘻哈哈地面對。

大Q吳秉洛回憶起大家從比賽開始，中間經歷過窮困潦倒到對方家喝酒、訴苦、借住，以及陪著彼此度過不斷失戀又戀愛的過程，除了覺得能在彼此的人生過程中參與到一個角色感到驕傲外，也忍不住爆料：「現在幸福快樂的魏如昀、林佩瑤、曾沛慈，我當年可是看過妳們失戀喝到大醉，最後還把妳們一個個撿回家的！」

九月份魏如昀的求婚派對上，星光二班也齊聚一堂，不過當時友人們瘋狂轉發魏如昀接受求婚後蹲在地上，被先生環抱的感人照片，魏如昀此時終於坦承：「其實大家都不知道，那時候我是被煙火燙到嘴唇，蹲下來喊痛，所以他過來抱我，結果被拍下了照片。」真相揭露後，眾人一片譁然：「我們覺得畫面好感人，以為你們抱在一起哭！」而魏如昀直到被求婚的那一刻，即使看到姊姊魏如萱以及高中好友都到場，還滿心以為只是要幫男友慶祝生日，這樣粗神經的反應，也被大家封為「最適合被求婚的女子」。