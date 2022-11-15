台中市第4屆市長候選人公辦電視政見會將於15日晚上發表，民進黨台中市長候選人蔡其昌15日傍晚還是勤跑行程，來到北屯區三官堂舉辦市政座談會。蔡其昌表示，只要他還有一點點時間，他就會把握每一個時間和台中市民拜託，讓台中市民瞭解他改變台中的決心。

蔡其昌表示，他今天有演講、掃街、後援會成立，等下還有政見發表，但他每天都是這樣衝衝衝，要改變台中就有這種決心才能讓市民感受到，他是一個很認真工作、很努力的人，要做一件事情就會努力把事做好，只要他還有力氣，就會努力做下去。

至於政見發表的內容，蔡其昌說，他在台中住了53年，選了5次的立委，4個月來他已經講了800多場，走遍每一個角落聽台中市民每一個人的心聲，所以他瞭若指掌，也很有信心。

蔡其昌於下午至北屯三官堂與立法委員莊競程、市議員曾朝榮、議員候選人謝家宜、蔡雅玲共同舉辦市政座談會，朝1000場座談演說邁進，現場湧入大批鄉親支持。蔡其昌說，雖然等下有政見發表會，還是會把握每一個時間，和台中市民拜託，讓台中市民瞭解他改變台中的決心。

蔡其昌向鄉親細數政策，包含老人健保補助延續、敬老愛心卡額度提高、國中小營養午餐免費、4年內核定捷運、社會住宅增設8000戶等，蔡其昌說，他要作小市民的市長、減輕小市民負擔，和小市民站在一起，他不是政治新人，他知道市民的需要，他若沒有信心也不會這樣承諾。

蔡其昌也稱讚曾朝榮基層服務實在、謝家宜比爸爸謝明源更年輕、更專業、蔡雅玲這4年充實自己、卷土重來，呼籲鄉親力挺3位市議員候選人，同時要支持「18歲公民權」。