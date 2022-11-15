許多人都無法接受另一半曾經進行性交易。一位女網友表示，她和同系學長聊了2個月後關係逐漸升溫、互動曖昧，沒想到卻從朋友管道得知，曾交過女友的學長竟然平時有在賣身體，「而且都是男生在消費」，讓她完全不知道該如何是好，貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，同系學長是一個很漂亮的男生，2個月前她拿到學長的IG、LINE等社群軟體後，雙方互動逐漸變的曖昧；不料幾天前暈船的她卻從朋友管道得知，學長平時有在賣身，「而且都是男生在消費」，讓她變得不知該如何和學長相處，「男女朋友是不可能的，但普通朋友該怎麼維持呢？」更感嘆考完期中考後要把自己灌醉。

對此，許多人紛紛回應，「當不了朋友也可以當客人啊，加油」、「那個…漂亮的男生是多漂亮，我想知道聯絡方式做學術研究」、「沒圖沒真相！」、「框他一整天呀」；還有不少網友認為，學長自稱曾交女友只是對原PO釋出善意，「他說他交過女友你就信喔？姐妹當起來」、「原PO要好好檢討一下，妳的雷達應該是故障了，竟然把零號對妳的友善當作是曖昧…」。

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