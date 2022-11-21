13日對上桃園永豐雲豹的賽事當中，台南台鋼獵鷹「鷹木花道」呂冠霆在第2節投進一記三分球，也是他本季加盟台鋼獵鷹後的首度得分，由於在暑假澎湖的移地訓練中膝蓋舊傷復發，花了好一段時間才調整回來，並在上周迎來首次出賽。

曾因傷選擇退出籃球圈，那一年呂冠霆當起健身教練，那是他真正踏入社會接觸籃球以外的事務，「當時每天都要打電話推銷，被掛電話已是見怪不怪，帶訓練營還被家長當保姆用，每天接學生下課帶他吃晚餐，其實現在回想這些都是在為自己將來先鋪路，一個很好的學習機會。」但不幸碰上疫情攪局，只好回到宜蘭家吃老本，直到獵鷹再對他伸出雙手。

「堅持下去，努力就對了！」呂冠霆投入籃球生涯以來飽受傷痛折磨，其中一次車禍更影響超過一年，今年得來不易晉升到更高的舞台，他格外的珍惜機會，只是舊傷復發他表示那段時間其實壓力很大，甚至連做夢都會夢到自己在復健，所以他不斷告訴自己要堅持下去，還有家人的支持，繼續努力就對了！

10月中旬的官辦熱身賽時，呂濟而倒地直送醫院檢查，當時陪同他上車的就是呂冠霆，兩人為南湖高中的學長學弟，呂冠霆透露當下看著學長默默的流下兩行淚，讓他憶起當時受傷的自己也是如此，「受傷當下的心情我感同身受，其實什麼都不用說，復健是段很枯燥乏味的時間，我都可以挺過來了，相信學長也可以。」呂冠霆也補充，看著呂濟而受傷更激起他想更快康復回到場上，分擔學長的得分並幫球隊取勝。

傷後復出的第一場比賽，呂冠霆認為自己有些空檔投籃沒有把握住很可惜，也期盼自己之後能夠為球隊盡更多心力，目標就是跟隊友們一起拿下總冠軍，最後也感謝一路以來支持他的所有人，以及那個堅持不放棄的自己。