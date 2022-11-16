回應盧秀燕選後好好相處，蔡其昌：君子之爭、請盧放心

民進黨台中市長候選人蔡其昌表示，選舉是君子之爭，只做政策討論。（馮惠宜攝）

選戰倒數10天，民進黨台中市長候選人蔡其昌一早前進太平區繼續車隊掃街，許多民眾也熱情揮手打招呼、路過的車輛也紛紛鳴按喇叭或比出勝利手勢為蔡其昌加油。而針對競選連任的台中市長盧秀燕表示，「希望選後跟蔡副院長能夠好相處」，他也回應，「請盧市長放心，這一場君子之爭，自己只做政策討論。」

蔡其昌16日上午在立委何欣純陪同下，帶領爭取連任的市議員張玉嬿、蔡耀頡共同向市民鄉親問候拜託，蔡其昌表示，選舉剩下最後10天，期盼屯區能夠如同2020選舉再度大贏，讓台中贏回光榮與驕傲。呼籲鄉親11月26日堅定支持有願景、有執行力的蔡其昌，為屯區建設打拚，一定會在四年內讓捷運橘線及大屯環線核定、打通太平市民大道、整治溪流打造水岸綠廊生態空間，翻修活化舊空間，讓屯區更加宜居宜業。

而面對媒體詢問，稍早對手盧秀燕表示，她希望選後跟蔡副院長能夠好相處，大家攜手同心能夠為台中建設、為台中努力。對此，蔡其昌也做出回應。

蔡其昌說，請盧市長放心，這一場君子之爭，自己說過是為了給台中的下一代很好的民主示範才投入市長選舉，所以一路以來都是找盧市場辯論，辯論是民主的常態，只可惜盧市長不肯，自己也只在政策上，對她四年來的怠惰、不認真，許多事情不做、跟中央對抗，讓台中市無法進步等這些政策上跟對手討論、就事論事。