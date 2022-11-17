距離選戰倒數9天，台中市長盧秀燕力拼連任，17日上午至大肚區自強市場掃街，行前接受媒體聯訪，針對媒體詢問台中巨蛋第5度流標，盧秀燕表示，由於公司及原物料上漲，公共工程的建設相當辛苦，但有信心一定會標得出去。

盧秀燕17日上午9時30分抵達自強市場，盧秀燕競選總幹事、前立委顏寬恒、市議員吳瓊華、林孟令、無黨籍市議員候選人林昊佑等人皆到場陪同，沿街向市場攤商、民眾拜票，現場民眾也熱情向盧秀燕表達支持，還有民眾為她送上蒜頭，預祝「凍蒜」。

針對日前民進黨台中市議員何文海、楊典忠揭露台中巨蛋已5度流標，質疑今年底不可能開工，盧秀燕表示，由於這幾年公司及原物料上漲，很多公共工程非常辛苦，全國經常可見5度、8度、10度流標，台中巨蛋是很大的工程，工程經費近百億，她與市府團隊會再設法調整預算，但有信心一定會標得出去，因為她與市府團隊有決心要做，至少目前已籌編預算、完成上網招標，是確確實實要蓋。