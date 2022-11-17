為鼓勵年輕人返鄉投票，民進黨昨(16)日推出返鄉投票催票影片，被拱成「國民岳父」的民進黨苗栗縣長候選人徐定禎女兒里唯，則是催票影片的女主角。未料，徐定禎被爆出在大學座談會上嗆學生。對此，媒體人張禹宣諷刺表示，年輕人看完這種行徑，確實會刺激想返鄉投票的意願，「畢竟，當選還得了」。

民進黨返鄉投票催票影片中，以古希臘哲學家柏拉圖名言—「不關心政治，就等著被糟糕的人統治」做出發，呼籲年輕人關心政治，更要為家鄉付出行動，11月26日回家投票，選擇對的人，才能讓家鄉擁有幸福。未料，在影片發布的這天，徐定禎遭到揭露曾在國立聯合大學參加座談會時嗆學生。張禹宣今(17)日在臉書諷刺表示，年輕人看完這種行徑，確實會刺激想返鄉投票的意願，「畢竟，讓這種人當選還得了」。

張禹宣提及，徐定禎被問到民進黨與年輕人越來越遠，怒飆「這個就別再亂了啦！」「一直罵自己的執政黨是怎樣？罵自己的政府是怎樣？」就連學生質疑高端，徐定禎甚至反嗆「一直污名化高端，污名化我們的政府是怎樣？你到中國去住住看啊！」談到論文門時甚至還拖人下水，聲稱「天下文章一大抄，天下烏鴉一般黑，大家都抄嘛！」

張禹宣諷刺表示，總統蔡英文發出返鄉投票催票影片，難道是要年輕人回鄉，給這種「國民岳父」訓斥一頓？「只要不投民進黨、質疑民進黨，岳父就會叫你滾回中國，質疑高端，就會說你是來亂的」。張禹宣認為，該影片完美演繹了「請鬼拿藥單」。

張禹宣也提到，幽默的是，蔡英文都刻意不點名關係，甚至省略姓氏只寫著藝名「里唯」，徐定禎還跑到下方留言「爸爸在這裡」，結果只有幾十個按讚數，其中還一堆「怒」。徐定禎眼見風向不對，竟然把留言給刪了，讓張禹宣不禁表示「政治人物史上最奇葩的舉動」。