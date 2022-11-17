謝和弦前妻Keanna在恢復單身後，將重心放在事業上，她也時常會在社群媒體發文與粉絲互動，近日她再度於IG發文展現她的好身材，照片中可見她下半身只穿一件丁字褲，粉絲看了直呼「太辣了」。

Keanna在15日於IG發文寫下：「差不多該用半年才會出現一次的 #爸爸快速滑過照 提醒一下大家...姐除了有點幽默，還有點屁股」更附上兩張破尺度辣照，照片中可見Keanna放下一頭及腰黑長髮，跪在床上身上僅穿著黑色內衣褲，臀部曲線樣貌一覽無遺。

Keanna在貼文中透露「雖然所有親戚長輩都有追蹤我，但我想他們會跟雙子爸一樣快速滑過。」有粉絲擔心她是否被黃標，Keanna則回應「不會，我沒有情色」。然而，也有粉絲詢問照片是怎麼拍的，她也幽默回答「第一張小腳架放床上倒數6秒，第二張側躺手持轉身自拍，還意外獲得閃到腰。」

照片曝光後，許多粉絲紛紛留言稱讚「我沒有快速滑過，請問是正常嗎」、「覺得很養眼，不想快速滑過」、「這曲線太完美了」，而有眼尖網友發現留言的多數為女粉絲，Keanna也開心回覆道「我愛女孩們一堆香香～我是幸福的孩紙～」。