雲林縣陳姓地政事務所測量員，前年遭起訴任職縣府地政處技士期間，收受廠商30多萬元賄賂，還接收招待喝花酒5次，刑事部分他遭判刑9年6月，縣府移送究責部分，懲戒法院將陳男判決撤職，停止任用2年，可上訴。

陳男辦理「雲林縣謝厝寮農地重劃區農水路工程暨相關改善工程」採購案，收受廠商30萬元賄賂，並5次接受招待宴飲及至有女陪侍之聲色場所消費，他收受賄賂及不正利益共計30萬9089元。

此外，陳男辦理東勢東同安工程及四湖飛沙工程採購案，接受招待宴飲及至有女陪侍之聲色場所消費之不正利益，收受之不正利益共計9266元。

懲戒法院審酌陳男犯案時，擔任雲林縣政府地政處重劃科技士，其職務攸關公共工程品質良窳及人民福祉，竟未能謹守法紀、潔身自愛，而為對職務上行為收受賄賂及不正利益之違失行為，且其所為違失行為之次數非少，判決撤職，停止任用2年。

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