隨著社會大環境的改變及人口增加，心理衛生的重要性與日俱增，國民黨新竹縣長候選人楊文科表示，為了構築完整的社會安全網、打造宜居健康城市，到今年底為止，新竹縣政府已經在溪北地區布建1中心2分站社區心理衛生中心，未來3年還將陸續在溪南等地區建置社區心理衛生中心，達到倍增的目標。

現代人因為工作負荷、求學壓力等因素，心理困擾越來越大，因此楊文科很重視布建社區心理衛生資源，也爭取公益彩券回饋金計畫修整社區心理衛生中心，同時要求衛生局串聯衛生所資源，服務在地社區民眾，強化社區心理衛生健康預防保健，提升服務品質，讓新竹縣的鄉親能夠「找得到、看得到、用得到」，打造新竹縣在地健康、樂齡宜居願景。

新竹縣到今年底已在溪北地區布建1中心2分站社區心理衛生中心，分別為新竹縣新埔社區心理衛生中心、社區心理衛生中心湖口分站及社區心理衛生中心竹北分站。另外，明年將布建溪南竹東、橫山社區心理衛生中心，並將於2025年整合在地人文風情及在地社區資源，布建置至少3處社區心理衛生中心。

楊文科競選總部指出，竹縣社區心理衛生中心以提供民眾心理健康知能為首要目標，進駐心理輔導員、心理師、職能治療師及護理師等專業團隊，提供多元化服務、心理諮商、職能治療暨精神疾病相關衛教與講座課程，打造樂齡友善、心理健康城市。