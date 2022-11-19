第59屆金馬獎頒獎典禮於今（19）日舉行，晚間能見到群星在國父紀念館紅毯亮相，本屆典禮主持人由前陣子剛拿下金鐘視后的謝盈萱擔任，她2018年憑藉《誰先愛上他的》奪得金馬影后，雙金獎盃在手，此次跨界擔任主持，令不少影迷期待；紅毯主持人則由楊千霈和《紅衣小女孩2》的吳念軒擔任，本次已是楊千霈第13度主持金馬紅毯，主持功力有目共睹。謝盈萱的開場唱跳表演誠意十足，不過評價卻相當兩極。

謝盈萱換上鮮豔的紅色露背禮服，在台上以流利口條介紹入圍者及受邀外賓，臺風穩健，表現可圈可點，不輸專業主持人，此次開場表演由她開全麥演唱陳奕迅的《謝謝儂》，又唱又跳宛如紅磨坊表演。

不少網友稱讚：「謝盈萱到底有什麼不可以的啦，太強」、「舞台劇出身就是不一樣」、「居然有勇氣唱跳超猛」、「盈萱女神好棒!台風真的超棒的」、「感覺一點都不緊張啊」、「現在是紅磨坊嗎」，不過也有網友持反面意見「為什麼會挑這一首」、「尷尬，下去好嗎」、「怎麼沒墊音」、「難聽」。

網友針對謝盈萱的開場表演給出評價。（圖／截圖自批踢踢實業坊）

謝盈萱開場表演相當精彩。（圖／金馬執委會提供）

第59屆金馬獎頒獎典禮頒獎嘉賓請來許多大咖演員，不但有去年奪得影后的賈靜雯，還有資深女演員張艾嘉和曾封后的桂綸鎂，張艾嘉已10度問鼎影后寶座，過去曾兩度拿下影后榮譽，此次是否能順利摘下第3座金馬后冠備受矚目。除了華人演員們，金馬獎邀請日本名導是枝裕和和日本奧斯卡影后黑木瞳登台獻獎，也是一大亮點。