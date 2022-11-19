第59屆金馬獎頒獎典禮於今（19）日舉行，晚間群星在國父紀念館紅毯亮相，本屆典禮主持人由前陣子剛拿下金鐘視后的謝盈萱擔任，她2018年憑藉《誰先愛上他的》奪得金馬影后，雙金獎盃在手，此次跨界口條流利加上精彩的開場表演，收獲不少觀眾正面評價；紅毯主持人則由第13度主持的楊千霈和《紅衣小女孩2》的吳念軒擔任。本屆最佳女主角由奪得張艾嘉，睽違36年再度得獎，精湛演技獲得評審肯定。

入圍最佳女主角的有《咒》蔡亘晏、香港《窄路微塵》袁澧林、劉雅瑟《智齒》、《燈火闌珊》張艾嘉，以及新加坡《花路阿朱媽》洪慧芳，頒獎嘉賓是來自日本的奧斯卡影后黑木瞳和張震，最後由奪下張艾嘉影后榮耀。張艾嘉感性在台上說：「霓虹燈曾是香港最重要的標誌，可是被LED取代了，我心中感到很感嘆，我真的是很怕電影會被小螢幕取代，我希望電影永遠永遠都存在。」

張艾嘉先是謝謝導演和劇組，接著提起母親：「我很想把這個獎獻給我媽媽，我的母親95歲了，她現在還是一個非常美麗的女人，她曾經有一個做演員的夢，可是當時的環境真的是不允許，所以她把這份工作留給了我，我非常的感謝她，我謝謝評審委員，我謝謝金馬獎，我會繼續努力。」

張艾嘉睽違36年再獲得金馬影后。（圖／石智中攝）

第59屆金馬獎頒獎典禮頒獎嘉賓請來許多大咖演員，不但有去年奪得影后的賈靜雯，還有資深女演員張艾嘉和曾封后的桂綸鎂，張艾嘉已10度問鼎影后寶座，過去曾兩度拿下影后榮譽，此次順利摘下第3座金馬后冠備受矚目。除了華人演員們，金馬獎邀請日本名導是枝裕和和日本奧斯卡影后黑木瞳登台獻獎，也是一大亮點。