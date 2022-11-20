民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka邀請知名阿美族歌手莫言，替她創作、演唱競選歌曲「跟著Kolas一起走」。（本報資料照片）

九合一選舉，花蓮縣長雖有3人參選，但選情仍呈現雙姝之爭，由拚連任國民黨縣長徐榛蔚對上民進黨候選人Kolas Yotaka，且2人都有推出競選歌曲，分別為「榛愛花蓮」及「跟著Kolas一起走」，透過優美旋律加深選民的印象，特別的是，2首歌曲均由原住民支持者為其創作，雙方力爭原民票源意味濃厚。

Kolas在選舉一個月前，於個人臉書粉絲專頁上，推出2分多鐘的競選歌曲「跟著Kolas一起走」，由知名阿美族歌手莫言創作、演唱，歌詞包含國語、台語及阿美族語，象徵Kolas擁有多聲道的優勢，且歌曲簡單好記的旋律、充滿力量的歌詞，加上莫言滄桑卻不失溫柔的嗓音，吸引許多支持者搶聽。

徐榛蔚則於本月初競選總部成立當天，在臉書粉絲專頁公開此次競選歌曲「榛愛花蓮」，輕快的旋律、清新的歌詞，膾炙人口，且有不少支持者聽完後表示內心深受感動。

藍營縣黨部說明歌曲「榛愛花蓮」來由，徐榛蔚20年來重視原住民的照顧，甚至把族人當作是自己的親人，此次競選連任，有原住民朋友為表達對她的支持，特別創作一首歌曲「榛愛花蓮」，描述徐榛蔚在花蓮打造族群和諧大家庭的珍愛之心，以及期望花蓮未來能成為幸福城市的決心。

然而，隨著選戰倒數，徐榛蔚的團隊也在選前一周，將歌曲「榛愛花蓮」搭配她平日與鄉親的互動及為縣政的努力等影像，剪輯成一支30秒的宣傳短片「榛愛花蓮幸福城市-幸福篇」並上傳臉書，向民眾傳達她未來仍會為花蓮繼續努力打拚。

由於縣內原住民人口數佔全縣人口3分之1，是入主縣府的票源之一，Kolas投入縣長選戰後，不僅打出「原住民支持原住民」，邀請阿美族歌手替她創作競選歌曲，更在藍營原鄉票倉秀林鄉插旗，成立後援會，試圖從中爭取原民選票，不過徐榛蔚此次競選歌曲，不僅由在地族人量身創作，宣傳短片開頭更呈現與族人一同開心樂舞的畫面，雙姝奮力開拓原民票源的較勁味道相當濃厚。