睽違四年，足球大國之間的頂尖對決盛大展開，餐飲品牌金色三麥以大螢幕直播搭配美食和啤酒，規劃豐富的現場活動嗨翻全場；此外，更應景推出極具收藏價值的「LINE FRIENDS蜂蜜啤酒足球版」瓶裝啤酒，搭配超人氣外帶組合一起帶回家，輕鬆將客廳升級成運動酒吧。

為迎接世界足球殿堂賽事，金色三麥大手筆配置200吋超大螢幕播放即時實況，不僅看球零死角，緊張刺激的氛圍就像身歷其境；此外，門市舉辦一系列「足GO金彩」的優惠活動，只要內用消費穿著國家隊球衣拍照打卡，或是參加16強起的預測王活動猜中優勝隊伍，精釀啤酒免費招待。

本屆賽事金色三麥也與17直播合作，特別邀請人氣直播主化身一日足球女孩，於特定場次現身與現場民眾一起看球互動，玩現場遊戲就有機會獲得金色三麥人氣餐點獎項、17直播免費招待5000元吃飯金等多項好康。品牌也加碼優惠，即起至12月18日外帶經典大拼盤乙份，享乙次一公升瓶裝精釀啤酒第二瓶半價優惠。

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