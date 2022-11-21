世界盃衛冕軍法國將在23日（周三）凌晨3時於首場小組賽對戰澳洲，然而法國賽前遭遇重大衝擊，新科金球獎得主、效力西甲皇馬的前鋒本澤馬（Karim Benzema）在訓練中大腿受傷，提前退出本屆世界盃。這是自1978年以來首度有當屆金球獎得主無緣參賽。另還有兩位冠軍班底的中場大將坎特（N'Golo Kante）、普巴（Paul Pogba）缺陣。

除了連折大將，法國近況也很差，在歐洲國家聯賽A1只有1勝3敗2和，只是在陣容上仍比澳洲強得多。法國陣中尚有冠軍前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）、格里茲曼（Antoine Griezmann）等好手，現年23歲的姆巴佩是上屆世足賽的最優秀年輕球員，本澤馬受傷之後，姆巴佩成為球隊更倚重的進攻主力。

「足球袋鼠」澳洲本屆是從洲際附加賽掙扎回來的，他們對亞洲球隊包括日本、沙烏地阿拉伯陷入苦戰，主要是進攻能力不彰，洲際附加賽甚至無法攻破祕魯的大門。自從2010年在小組賽踢贏塞爾維亞以來，澳洲至今沒在世界盃贏過任何比賽。

法國雖然損兵折將，但是澳洲貧攻問題嚴重，上屆全部只靠罰球得分，主要依靠定位球恐怕難以造成威脅。法國仍被一面倒看好能夠戰勝澳洲，處於劣勢的澳洲可能以穩固防守為第一優先，力圖拖慢法國的暖機速度和進攻節奏。