北市一名性侵假釋犯，出獄後與一名婦人交往，2020年12月24日清晨，以2000元代價與婦人的17歲的女兒發生性關係，隔幾天竟想要佔便宜，試圖熊抱並以手猥褻下體，直至少女一直掙扎假釋犯才停手，少女提告強制猥褻，士林地院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處有期徒刑8月，可上訴。

少女提告，假釋犯24日清晨拿出2000元，與她在車上發生性行為，隔了數日晚上9、10點，41歲假釋犯在家裡面詢問她，還願不願意再發生關係，接著就抱著她，問她可不可以，她就搖頭說不要，返回房間後，假釋犯又叫她進房，這次是試圖要親她、伸手猥褻，反反覆覆很久才讓她回房睡覺。

少女與假釋犯達成和解，但法院考量，假釋犯承諾要照顧少女的母親，以及少女2歲的妹妹，雙方沒有舊怨，而且還住在假釋犯的住處，少女並沒有誣陷假釋犯的動機。

假釋犯辯稱，當天只有從後面熊抱少女，用手摸大腿外側，並沒有摸下體。法官認為，少女確實有掙扎拒絕，前後說法相同，認定假釋犯為了滿足一己私慾，造成少女心理的創傷，依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，依法判處有期徒刑8月，另外，與少女性交易部分，台北地院去年依兒少性剝削防制條例，判處徒刑3月，得易科罰金。