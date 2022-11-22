英王查爾斯被認為是王室少數長期關注環境議題的倡導者，此舉似乎也在潛移默化中影響兩位兒子。薩塞克斯公爵哈利王子在紀錄片《王子、兒子與王儲：70歲的查爾斯》(Prince, Son and Heir: Charles at 70)自爆，對關燈有著莫名執著，甚至常惹惱梅根。

BBC過去曾報導，被評為「有史以來最重要的環保人士」、「環境運動先驅」、「氣候國王」的查爾斯三世，興趣從海洋、雨林，再到農業活動、水安全等涉略廣泛，50多年來致力於提倡氣候議題，積極投入遊說工作，隨著全球暖化加劇，斷言這將是人類最大的挑戰；據《每日鏡報》(The Mirror)19日報導，哈利王子在紀錄片中談到，「父親是個堅持關燈的人」，而自己與哥哥威廉似乎也在無形中承襲了這項好習慣。

兄弟倆對於「關掉房間電燈」執迷不悟，而薩塞克斯公爵夫人梅根常會說「為什麼要關燈?不是已經晚上了嗎」，哈利通常會回「也許我們只需要一盞燈，而不是六盞」。突然間意識到這變成一種習慣，梅根永遠無法理解這種行為，他認同這完全是父親所教導的美德，至少是其中之一。

威廉也非常同意，表示「我知道我對關燈有嚴重的強迫症，其實有些困擾…」，為鼓勵大家力行環保，他更於2020年出資數百萬英鎊創立「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）。

哈利還提到，曾因為這個習慣被同學嘲笑，稱「我不會刻意去找垃圾，但走路的時候它會很突出，就會想撿起來。這就像與生俱來的能力，因為我父親就是這樣，那我們確實也該這麼做」。