汪小菲昨日再度跟前妻大S槓上，汪小菲曬出一系列的匯款明細，稱「我他X的不想再給這個家付電費了！」其中松勇路豪宅7至9月的電費竟然高達9萬多元，「台灣電價是什麼水平（水準）」迅速在大陸微博登上文娛榜熱搜，許多網友紛紛驚呼「他們家在偷偷挖礦嗎？」

汪小菲遭爆未履行離婚協議，積欠前妻大S約500萬元生活費，因此遭法院強制執行扣押。汪小菲則列出離婚一年來的匯款明細，「我他X的不想再給這個家付電費了！」汪小菲強調自己付了司機、清潔阿姨、電費等各種生活費用，「一分沒少！」

汪小菲公布匯款明細，可以看到松勇路豪宅7-9月電費達9萬多元。（翻攝自汪小菲微博）

從總金額新台幣4千多萬元的匯款明細可以清楚看到，松勇路豪宅的電費一路從2萬多元、5至7月的6萬多元，暴漲到7至9月的9萬多元。對此，許多大陸網友紛紛回應，「具俊曄在挖比特幣？」、「他們家在偷偷挖礦嗎？」、「一個普通家庭一個月用電量250至300度，一台礦機正常情況下一個月消耗1500度電，他家一個月有10台礦機在工作嗎？」

根據台電電費試算服務，大S家7至9月用電量約是14346度電。（翻攝自台電官網）

事實上，根據台電提供的電費試算服務進行測試後，大S家在7至9月的用電量大概是14346度電。