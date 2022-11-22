趙傳喜穿畢業服逛校園狂拍照留念。（旋風音樂提供）

趙傳拿到碩士學位，接下來將參加嘉義及新竹的耶誕、跨年活動。（旋風音樂提供）

趙傳再穿畢業服喜迎人生里程碑。（旋風音樂提供）

61歲金曲歌王趙傳再傳喜訊，他為攻讀碩士班苦讀三年，前陣子順利從台灣師範大學流行音樂產學應用碩士在職專班畢業，拿下人生首個碩士學位，更可說為他的音樂「人生大夢」寫下另一個里程碑。

今年堪稱是趙傳的豐收年，不僅首攻北流開唱演唱會圓滿落幕，他在經過三年半的努力終於拿到碩士學位，他樂得直呼「圓夢了！」趁著疫情三年完成碩士學位的他更對自己感到驕傲，「拿到證書的那一剎那覺得很開心，更重要的是在三年中間完成了人生一件很重要事情，沒有白白浪費疫情三年空轉時間。」

他坦言過去求學過程不算順遂，讓他更加珍惜重新唸書的機會，他直言收穫最多之處就是轉化自己要用客觀角度去看人事物，坦承前陣子在趕論文時最苦之處就是要學會「引用文獻」，他表示：「這跟我幾十年前寫功課的經驗完全不同，因為寫論文難免要引用別人的文獻，但在引用之餘還要加入自己的觀點，再加入標點符號去符合論文標準模式，這是最困難的。」

他自招最後兩個月為了趕論文，常常趕到晚上3、4點不睡覺，讓他苦笑說：「已經40幾年沒有挑燈夜戰寫功課的感覺！因為在完成論文前得先給指導教授看過來來回回好幾次，真的需要耐心跟堅持。」

而趙傳拿畢業證書當天正好是928教師節，加上適逢台師大100周年校慶，可謂別具意義，而他當天更受邀以榮譽畢業校友的身分受邀擔任台師大百周年校慶的表演嘉賓，他感動到紅眼眶，更直呼：「人生最光榮的一刻！」

他特別把這個畢業證書獻給自己的年逾九十歲的雙親，更和他們分享自己的碩士畢業照，他透露爸媽拍拍了自己肩膀後臉上滿是開心及驕傲的神情，讓他感動地說：「希望透過這個學位，讓他們知道我一直在人生的道路上努力著。」趙傳完成碩士學位後，接下來除了有嘉義及新竹的耶誕、跨年活動外，更宣布明年初將赴馬來西亞舉辦自己《人生大夢》演唱會首場海外巡迴，他興奮地說：「悶了三年，終於到海外唱歌給大家聽了！」