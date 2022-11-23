46歲王力宏在2021年底與前妻李靚蕾離婚，還被爆料婚內出軌，好男人形象瓦解，演藝事業也隨即停擺。11月16日時報周刊CTWANT直擊到王力宏和多對演藝圈及商界夫妻好友在台北市松山區聚餐。當晚似乎除了要為剛升官的富邦三代蔡承儒慶祝之外，隔日也正是林志玲夫妻的結婚3周年紀念，堪稱是喜上加喜的群星餐敘。

林志玲（右）與王力宏（右三）、與黑人（左三）、范瑋琪（左二）有著多年好交情。（圖／取自林志玲微博）

說起林志玲與王力宏這對認識多年的好友，兩人在2005年底高雄跨年的一段演出，身為主持人的林志玲特別苦練鋼琴，在台上彈出〈一首簡單的歌〉，讓王力宏大為讚賞，還效果做足地一直牽著對方的手不放。不過2019年林志玲的台南婚宴，王力宏因工作無法到場，由當時感情還和睦的老婆李靚蕾代表出席，一襲深V低胸禮服不僅搶盡婚宴上眾人風采，也有網友直批穿成這樣「沒禮貌」。

王力宏在2017年曾和富邦金控董事長蔡明興（左起）、富邦集團董事長蔡明忠、一起開球。（圖／報系資料照）

至於16日當晚聚餐的另一位主角蔡承儒，身為富邦金控董事長蔡明興的獨子的他，日前才接替鄭本源，出任富邦金核心子公司富邦人壽的法人董事代表，蔡承儒身兼富邦育樂董事長，更是上賽季完成2連霸的富邦勇士籃球隊領隊，與P. LEAGUE+創辦人黑人陳建州、范瑋琪夫婦自然是有著一定程度的熟稔。

去年四月王力宏（左）為蔡明興夫人翁美慧慶生獻唱，周杰倫（右）還幫忙伴奏。（圖／取自陳建州臉書）

先不管黑人跟蔡承儒認識超過10多年，就連最近回歸歌壇舉辦演唱會的黑人老婆范瑋琪，先前推出的新歌〈恰如其分的自己〉，歌曲中的鋼琴伴奏，都是由蔡承儒的超正老婆鄭舒秦跨刀演出，只能說雙方真的是關係匪淺。

16日晚間餐敘結束後，王力宏與65歲蔡明興在餐廳門口聊天，兩人互動看來相當「麻吉麻」。其實王力宏除了是黑人好友，也曾幫富邦悍將歷史性的首戰親至新莊主場開球，去年4月蔡明興夫人60歲慶生趴，也邀來王力宏獻唱〈唯一〉，還有周杰倫幫忙鋼琴伴奏，兩大金曲天王同台表演，堪稱史上最強生日禮物。

蔡承儒（右一）與陳建州（左一）於公於私關係都很好。（圖／取自蔡承儒IG）

此外，演藝事業幾近停擺1年的王力宏，近來已開始出現了「復活」跡象，像是微博現在已能夠搜尋到他的相關作品，就連《中國好聲音》的導師陣容，王力宏的名字也重新浮現了；而陸綜《天賜的聲音》第4季的嘉賓名單中，則出現王力宏、張碧晨、張韶涵、胡彥斌等名字，但節目目前僅官宣張碧晨加盟，相信王力宏的粉絲一定很期待他能夠像好友范瑋琪一樣，一掃過去陰霾，早日復出唱歌。

范瑋琪先前推出新歌〈恰如其分的自己〉，歌曲中的鋼琴伴奏正是由蔡承儒老婆鄭舒秦跨刀演出。（圖／翻攝自Annie Jeng 鄭舒秦 Vlog YouTube頻道）

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