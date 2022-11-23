台南一名林姓女子與已婚男同事不倫戀，兩人經常趁上班空檔躲在公司會議室發生性行為，直到東窗事發被男同事妻子發現，林女挨告遭求償撫慰金。台南地院審結，認林女侵權屬實，要賠償20萬元為適當。可上訴。

判決書指出，男同事妻子主張，林女明知她丈夫已婚，仍逾越一般社會通念普通朋友交往分際，破壞她與丈夫的婚姻生活美滿及幸福，已經嚴重侵害她的配偶權情節重大，故依法向林女求償50萬元。

對此，林女回應，不否認人夫曾於2019年6月間追求她，兩人僅短暫交往半年，從未發生性行為，且2019年7月間，人妻曾到她的臉書貼文留言痛訴破壞家庭，認為人妻縱使有侵權行為請求權，也早已超過法定時效。

台南地院審理時，人夫證稱，曾與林女交往，期間曾發生性行為，第2次在一起時，多半利用休息時間在公司會議室發生性行為，確切次數不記得，但有超過10次，可能還到20次等語；此外，2人對話紀錄中，林女也曾寫道，「天會黑，人會變…只有我心從未變過我一樣在會議室等你」等語。

法官認定，林女確實侵害人妻的配偶權，審酌雙方經濟能力以及侵權情節等一切情狀，判林女須賠償共計20萬元為適當，超過此範圍請求均駁回。可上訴。