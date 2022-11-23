「第14屆台中市十大伴手禮」日前頒獎，其中，歐客佬精品咖啡一舉拿下「金口碑獎」與「現場人氣獎」！歐客佬歡慶連續4年獲獎，且適逢13周年慶，不僅祭出周年慶優惠案，即日起至11月30日，再加碼推出全館咖啡豆、精品掛耳咖啡包「買一送一」活動，大方回饋消費者！ 總部設在台中市的歐客佬精品咖啡，成立於2009年，至今已連續4年拿下台中市十大伴手禮的肯定！首度報名第11屆就連續3年獲得「首獎」及「最佳現場人氣獎」；去年更一舉獲得「首獎」、「金口碑獎」、「最佳現場人氣獎」三冠王，成為最大嬴家。

歐客佬表示，感謝現場民眾的「人氣獎」支持。歐客佬多年來專注深耕世界各國產地的精品莊園咖啡、競標咖啡，咖啡農場直營、產銷合一，是目前擁有咖啡品項最多的咖啡商。

值得一提的是，為了讓民眾更方便購買到歐客佬精品咖啡，近期將上架「棉花田生機園地」門市，讓精品咖啡更貼近消費者的生活。