九合一大選投票倒數兩天，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎昨（23）日在臉書發文，回憶四年前第一次參選縣長的往事，強調學會承受，不會屈服於失敗，他也呼籲選民，這一票，投給有希望的苗栗。

徐定禎回憶，四年前敗選的那晚，他身邊站著太太、兒子和女兒，兩個孩子已經哭到臉皺成一團、肩膀顫抖，卻還是直挺挺站在身邊，聽著他宣布殘忍結果。徐定禎表示，看到孩子們的樣子，自己心裡也很心疼，因為自己的參選，讓他們承受壓力與悲傷，最後大家更抱著他痛哭。

徐定禎接著說，現在談起四年前開票的那晚，女兒徐里唯苦笑說，自己可能有點PTSD（創傷後壓力症候群）、擔心四年前站在媒體前大哭的場景再次重演，且在掃街拜票、和民眾互動的某些瞬間，壓力會突然襲來。但徐定禎表示，他們學會承受，把這些情緒轉換成持續推進、向前的力量，不會屈服於失敗，「相反的，經歷過才讓我們有更富足的養分和力量」。

最後徐定禎喊話，選舉結果周六馬上就會揭曉，不要讓苗栗在這次千載難逢的翻轉機會留下遺憾，他們相信苗栗值得更好，就該團結起來，大力催票並集中選票，「這一票，投給有希望的苗栗」。