九合一選舉進入最後階段，基隆市長選舉藍綠陣營都積極爭取民眾的支持。國民黨基隆市長候選人謝國樑除24日找來中廣董事長趙少康、台北前市長郝龍斌陪同掃街外，25日也將找來前總統馬英九、前行政院長江宜樺陪同。民進黨候選人蔡適應也在24、25兩天，找來總統蔡英文現身力挺。

由於北台灣選情最激烈的就是基隆市，藍綠陣營都宣稱有信心，除各自在最後兩天積極搶票外，也紛紛邀請重量級的政壇人物來基隆助選。

謝國樑24日邀請中廣董事長趙少康陪他一起在基隆市仁愛市場步行掃街宣講，另外前台北市長郝龍斌也於24日下午陪他進行車隊掃街。此外，謝國樑競總也表示，在25日選前最後一天，謝陣營也將邀請前總統馬英九以及前行政院長江宜樺陪同謝國樑在基隆市區進行掃街拜票，做最後衝刺。謝國樑24日受訪時表示，選戰進入最後48小時，呼籲各陣營都不要出怪招，維護選舉的和諧。

相較藍營打出前總統牌，綠營除了基隆市長林右昌率領政務官團隊集體請假，全力為蔡適應輔選外，24日及25日總統蔡英文都來到基隆為蔡適應站台。24日蔡英文是以視察完工尚未啟用的基隆塔為由，25日則將視察七堵。

蔡英文說，她上周到基隆視察了即將完工的城際轉運站，24日又來見證了海洋國門新地標基隆塔的即將啟用。近年來基隆快速轉變，成為名符其實的海洋國門。有賴市長林右昌帶領的市政團隊，以及立法委員蔡適應的協助，在中央與地方合作下，讓基隆進步不間斷，帶來更好的基隆。雖然嘴上沒說力挺蔡適應，但最後合照時，她手上仍不忘比出代表基隆市長候選人蔡適應的3號。

選前剩下最後2天，藍綠陣營都對於基隆投注了極大的心力，前總統與現任總統都積極來基隆輔選，爭取民眾以最實際的選票支持。至於何方會讓更多的民眾信服，還有待投票日揭曉。