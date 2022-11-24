聯準會會議紀要顯示，多數官員贊成放緩升息；消息帶動美股和債券價格隔夜上揚。此外大陸中央傳來房產激勵政策。

周四香港恆生指數升137.09點或0.78%，為1766.90點，為連二漲。國企股(H股)升47.24點或0.79%，為5992.35點。碧桂園大漲20.4%，報2.83港元。

周四的消息，國務院常務會議已指示適度降準，加大對民企發債。並且郵儲銀行最新對碧桂園提供500億人民幣的授信額度，激勵股價向上。碧桂園服務也上漲11.2%。

內房股出現連二漲，龍湖漲13%，旭輝升18%，美的置業升17%，新城發展升24%。人行和銀保監周三發布「金融16條」，全面落實房地產長效政策，鼓勵金融機構重點支持房地產企業穩健發展。

然而內地的疫情封控仍為一大變數，部分投資人質疑，北京調降存款準備率，但在清零政策之下，是否能夠提振經濟成長。