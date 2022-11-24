人氣網紅菈菈（何語萱）曾服役空軍5年，即便在2019年已退伍，至今還是被粉絲冠上「最美女士官」封號。2022卡達世足賽近期火熱展開，但比賽接連爆冷門，其中菈菈支持的阿根廷爆冷以1：2輸給沙烏地阿拉伯，她也難過曬出「輸到脫褲子」照片，網友全被辣到快噴鼻血。

世足賽如火如荼進行中，各國爭搶冠軍獎盃外，場外球迷們也都各自替支持國家打氣加油，最美女士官菈菈22日在IG上傳一張穿著阿根廷隊球衣，她一臉無奈地說，「輸到脫褲子」；細看菈菈身上球衣才發現，她真的大膽褪去下半身，臀部大面積露出，而球衣也改得很合身，曼妙曲線全被看光。

原來菈菈支持的隊伍是有梅西領軍的阿根廷，但22日阿根廷在小組首戰竟爆冷以1：2輸給沙烏地阿拉伯，跌破外界眼鏡，許多球迷也都心碎；而本屆世足賽被視為球王梅西的最後一役，阿根廷得的1分就是靠他的12碼罰球率先破網。

菈菈的許多粉絲也有看世足，心有戚戚焉地說，「沒道理，我還以為很穩」、「竟然輸給沙地，梅西真的要回去跪盤子」、「爆冷！阿根廷被逆轉啦」、「感到世界無望」；但大多數人全被菈菈輸到脫褲子辣得不要不要，「這我會受不了」、「輸了才有脫褲看」、「好性感，愛了愛了」。