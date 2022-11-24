九合一選舉進入最後倒數，投票率成為各陣營關注議題，而對衛福部前部長、民進黨台北市長候選人陳時中的仇恨值成為催票焦點。前立委郭正亮今(24日)在《大新聞大爆卦》節目強調，陳時中防疫決策造成人民苦難，又不負責任，民眾對這種人憑什麼選「什麼X官啊？」的氣是一致的，而明年要選總統跟立委，這股氣還要再爆發一次。

「你這樣明年要選總統跟立委齁，對不起，還要再爆發一次！你怎麼會沒有感覺？我覺得真是奇怪！」郭正亮談民眾對防疫的怨氣表示，陳水扁是一個比較接地氣的政治人物，他早就警告過這一點，說你(陳時中)只要出來，到最後都是防疫議題啦，其他議題都出不來啦。

郭正亮說，這就是因為太多人太切身了，而且不是你本人，你也會有一些親友遭到(疫情衝擊)這個狀況，要嘛就是等不到疫苗，要嘛就是上班遭到刁難，或是排隊快篩，或是得到新冠之後陷入憂鬱，或那陣子沒有特效藥、擔心自己會死，一大堆，還有生離死別的。

「那個往生的人，不准他探視最後一眼，太多太多了，都會傳開！」郭正亮指出，而且不准探視最後一眼這種，在鄰居也會傳開，太多類似的故事。尤其後來產生對照，沒有國家這樣幹，人家後來就發現，歐美沒有人這樣啊，又推卸責任，「我現在是在講慘況，慘況之後就是你的面對態度。」

郭正亮直批，現在廣義地就是看到你對高端也不認，快篩慢也不認，疫苗慢也不認，殯葬業(24小時火化)你也不認，通通都不認。造成人民的苦難，然後又不負責任，「這什麼啊？什麼官啊？什麼X官啊？」這種話自然出來了，所以昨天在樓上有人嗆陳時中「這沒有良心的官！」這種話都講到這裡了，有的人可能講不出這個話，可是就是那種感覺，說你這種人憑什麼選！每個人關注的可能不一樣，但那股氣卻是一致的。