縣市長選前黃金48小時，總統蔡英文24日及25日將兩度前往桃園，力挺民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，但是卻跳過新竹市，直接前往苗栗輔選。媒體人吳子嘉認為，蔡英文不去新竹市，卻在48小時去桃園兩次。

針對蔡英文輔選跳過新竹市，吳子嘉24日在《董事長開講》網路直播節目中表示，以民進黨輔選的邏輯來看，蔡英文48小時去桃園兩次，卻不去新竹市。而民進黨台北市長候選人陳時中、新北市長候選人林佳龍、苗栗縣長候選人徐定楨，蔡英文則各去1次。

吳子嘉接著表示，至於桃園市長選戰，以投票的慣性原則，最後若其中兩個支持者的投票行為在最後一天改變，蔡英文就白跑一趟了。他強調，桃園人要加油，下架民進黨，就是下架蔡英文。

另外，針對新北選情，吳子嘉透露，當初民進黨新北市長候選人林佳龍出來選新北市長，蔡英文答應兩件事︰一是她負責經費，因為是她勸林佳龍離開台北市來參選新北；二是蔡英文要來站台。