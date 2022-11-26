目標是隊史第6座世界盃冠軍的「森巴軍團」巴西，在首輪小組賽中以2比0戰勝塞爾維亞，然巴西隊球星內馬（Neymar）卻在比賽當中受傷提前退場，被拍到右腳踝明顯腫脹一大塊，賽後也有媒體捕捉到內馬爆哭畫面，遭到9次犯規，現在他確定小組賽階段提前報銷，恐須等到淘汰賽才可能復出。

世足小組賽開跑，巴西對塞爾維亞嚴加看管，比賽進行到第67分鐘，米倫柯維奇（Nikola Milenkovic）一記滑鏟雖然先踢到了球，但內馬卻因此踩在了米倫柯維奇的腳上造成腳翻船，事後也證實，內馬右腳踝遭到扭傷。

內馬退場後被媒體拍到用球衣捂著頭哭泣畫面，《Eurosport》和《Bleacher report》報導，目前已知確定小組賽階段提前報銷，內馬須等到淘汰賽才可能復出，但有機會在16強賽復出。

第三度參加世界盃的內馬，生涯為巴西踢進75球，僅次於球王比利的77球，被外界看好有機會在本屆世足賽挑戰成為隊史進球王。然現在內馬無法參加小組賽，但之後巴西仍須面對各國強敵，內馬腳傷是否能恢復，也成了巴西爭冠之路最大隱憂。