九合一大選昨（26）日落幕，其中在戰局呈現三腳督的台北市，國民黨候選人蔣萬安殺出重圍，以57萬5590票當選台北市長。對此，媒體人羅旺哲表示，蔣萬安在此次大選能贏下台北市，沒有任何僥倖。他認為，身為一位主跑蔣萬安線的政治記者，在自己幾個月以來的觀察，蔣能夠勝選，靠的就是「誠意」兩字。

羅旺哲昨深夜在臉書發文提到，蔣萬安時常在受訪結束後，就開始進行掃街拜票，有時是進市場，有時則是在造勢活動，在這些活動中，他都會親自跟每個人握手、彎腰拜票。

羅旺哲也分享了令他印象深刻的一幕，他指出，有次蔣萬安在傳統市場掃街，當媒體都拍完畫面、連線完後，通常就要收工，回公司做新聞。而在過了半小時後，想看「鏡頭之外的蔣萬安」的羅旺哲，特別留在掃街現場觀察，想看蔣是不是真的這麼認真。

然而這一看，令羅旺哲相當驚訝。他指出，當受訪時站在蔣萬安旁邊的市議員參選人已全都離開後，留在現場的蔣和隨行幕僚，仍繼續跟市場的民眾們握手拜票，「這是一個沒有鏡頭、沒有其他小雞候選人的情況，但蔣萬安仍在繼續努力」。

羅旺哲表示，在看到這一幕後，他相信了為什麼這次選舉蔣萬安會勝選，因為真的沒有任何僥倖，蔣昨晚開出來的每一張票，幾乎都是用自己的手，一雙、一雙握出來的，「成功沒有別捷徑，就是要靠自己努力」。