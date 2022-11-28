盧秀燕首日上班拚經濟 避談小內閣是否改組 11:082022/11/28 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連任成功的台中市長盧秀燕上班首日拚經濟。（林欣儀攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 成功連任台中市長的盧秀燕今天銷假上班，第一場活動就參加「台中購物節」加碼抽iPhone14記者會，對於外界關心中市府小內閣是否改組？盧秀燕說，她現在的重點是拚經濟、拚經濟，先不談其他問題。 民進黨大敗誰該負責？最新民調太震撼 7萬人全都怒了 侯友宜視察安坑輕軌 市政無縫接軌 潮水退了誰沒穿褲子？他批「這敗將」：不辭職嗎 #盧秀燕 #九合一選舉 #小內閣 #改組 #台中市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 九合一民進黨哪步棋下錯了？網炸鍋怒轟「這行為」成敗因 00:022022/11/28 政治 推薦誰接棒立委？ 蔣萬安：相信黨中央有最妥適安排 09:492022/11/28 政治 陳時中選輸害慘「他」 港媒斷言：重挫蔡英文氣勢 00:012022/11/28 政治 影》敗選不下台挨轟戀棧 蘇貞昌最新回應了 現身喊4字 10:242022/11/28 政治 轟綠營敗選罪魁禍首竟有臉甩鍋？名嘴酸：把自己搞low 07:562022/11/28 政治 扁時代沒有過！郭正亮驚呼民進黨團史上第一次：被總統徹底控制 08:272022/11/28 政治 潑髒水選戰令人嫌惡 04:102022/11/28 政治要聞 大型行庫高層人事調整 啟動 04:102022/11/28 財經要聞 預告不會依照「這種傳統」 蔣萬安曝北市府人事安排 09:322022/11/28 政治 世代交替 鄭文燦組閣聲浪再起 04:102022/11/28 財經要聞 北市副市長名單 蔣萬安不鬆口 04:102022/11/28 地方新聞 蔡英文「這舉動」老謀深算？ 吳子嘉預言：可徹底擊敗賴清德 07:442022/11/28 政治 桃園張善政副手 老搭檔杜紫軍出任 04:102022/11/28 地方新聞 籌組小內閣 苗縣鍾東錦：人事安定為原則 04:102022/11/28 地方新聞 揭「讀稿姬」自我摧毀 蔡正元斷言：政治網紅將被淘汰 10:092022/11/28 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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