警方循線逮捕曹男。（警方提供）

噁男穿黑絲襪露鳥嚇壞路過2女 遭逮稱引人注目會興奮

新北市汐止區本月中出現1名騎機車男子穿著短裙、黑絲襪，公然在街頭裸露生殖器手淫，2名女子目睹飽受驚嚇，先後向警方報案。汐止警分局調閱監視器，於本月20日循線逮捕嫌犯37歲曹姓男子。曹男供稱，做此打扮是故意引人注意，被人注目時則會異常興奮。偵訊後，警方以公然猥褻罪嫌將曹男送辦。

警方表示，本月16日下午4時許、17日中午12時許分別接獲女性民眾報案，稱汐止區和平街及中正路有名變態男子穿著短裙、黑色絲襪，騎機車在路裸露生殖器及手淫，員警兩次火速趕至現場，但都未發現該名男子。

警方調閱監視器及查訪案發地附近居民，鎖定曹姓男子涉嫌重大，經向士林地院聲請搜索票，於本月20日至曹男住處搜索，起獲與涉案男子穿著同款的短裙及黑絲襪，曹男遂坦承犯案。

曹男供稱，因被人注視時會異常興奮，為滿足私慾故有此脫序行為，這次是第一次犯案，現在非常後悔。偵訊後，警方依公然猥褻罪嫌將曹男函送士林地檢偵辦。