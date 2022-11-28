針對國民黨台北市長當選人蔣萬安辭去的立委席次補選一事，媒體人張禹宣今(28日)在臉書發文強調，如果綠營推出吳怡農，將會是民進黨的「最後一根稻草」，如果硬要推出了這個集黃承國、林智堅、陳時中於一身的小英男孩，驗證了英派權貴已迂腐到回天乏術，對於人民的憤怒毫無醒悟，把台北市民的表態當塑膠。

「吳怡農的伯父是誰？」張禹宣指出，是新潮流重量級大老吳乃仁，權貴中的權貴。過去曾涉及台糖案遭判刑定讞，遭踢爆出入聲色場所，知名的宇宙大爆炸就是由此而來。

張禹宣強調，吳怡農被踢爆登記參選台北市黨部主委時，就是由趙介佑的父親及姑姑陪同，當時未滿兩年黨籍的吳怡農，甚至還沒有投票權，卻特別修立了「吳怡農條款」讓他參選主委。

此外，在罷免林昶佐期間吳怡農現身聲援，說明為何支持林昶佐理由時，卻不斷忘詞、停頓、舔唇，甚至坦言「忘記要講什麼」，還說以為焦點會在「蔡英文的襪子上」，草包程度完全是林智堅翻版。

張禹宣表示，民進黨此時若卡了在台北市大勝的湧言會阮昭雄，硬要推出了一個集「黃承國」、「林智堅」、「陳時中」於一身的小英男孩，把台北市民的表態當塑膠！