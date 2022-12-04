民進黨北市立委補選候選人吳怡農，近日被緊咬黑道人頭黨員爭議，並遭點名「趙介佑事件」，他反駁稱「趙介佑是我開除的」，還表示趙介佑之父趙映光「被請出黨部」，不過趙映光卻發出聲明打臉其說法。對此，一名政治記者在其經營的臉書粉專《文翔政論》認為，吳怡農才剛開始跑選舉，就先撒了一個大謊，這樣的人還有什麼可信度？

吳怡農被徵召參選後，即被藍營猛攻2020年競選立委時，與中常委黃承國過從甚密，當上黨部主委後成為「黑道傀儡」等。吳怡農昨（3）日晚間在臉書指出，外界對黃承國的指控，演變成對整個民進黨的不信任，期待黨的領導階層出面和社會溝通、解釋。

對此，《文翔政論》直言，這是吳怡農為了選舉而大膽切割，還是早就套好招了，不得而知，但看他只想自己當個帥哥、維持形象，把爛攤子給黨中央收的態度，實在不夠像個男人，「他好像忘了自己當過台北市黨部主委，當時陪他登記參選主委的就是涉販毒、詐欺的幫派份子趙介佑的家族」。

該粉專認為，「黑道」標籤若為藍營貼的，當事人或許低調不講話度過風頭就好，吳怡農卻拿出次元切割刀說是他任內開除趙介佑，並請離趙映光，讓「沒資格當黨員的人」都離開黨部，此舉是無視自己過去對黑社會入黨的無作為，把被輿論所逼才處理的事情，當作政績來宣揚。

而對於趙映光發出聲明，強調自己沒被吳怡農請離開市黨部，該粉專提到，雖然趙的聲明通篇是在痛罵綠委何志偉炒作黑道議題，但似有指桑罵槐意味，像在提醒吳「這對你也沒好處」。

該粉專質疑，吳怡農才剛開始跑選舉沒多久，就先撒了個大謊，這樣的人還有什麼可信度？「吳怡農過去要挺林昶佐跟林靜儀，在台傻住講不出話來鬼打牆，一個連話都講不好，現在才參選，開口就是說謊，有資格做民代嗎？」