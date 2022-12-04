【全程字幕】高調打臉吳怡農！趙映光聲明「沒被請出市黨部」 王鴻薇譏：他應該很傻眼吧 @ChinaTimes ​

民進黨台北市立委補選候選人吳怡農遭點名趙介佑事件，他反駁稱「趙介佑是我開除的」，還稱趙介佑之父趙映光是被他請出黨部的，但趙映光卻隨即出聲明打臉其說法。國民黨候選人王鴻薇今(4日)在《新聞大白話》節目強調，其實是因為總統、黨主席蔡英文發怒了，才連夜開會開除趙介佑。而如今吳怡農身為中山、北松山立委補選候選人，卻被趙映光高調打臉，吳怡農應該對外說明誰在說謊。

王鴻薇指出，就是在吳怡農的黨部主委任內，出現了台北市黨部最大量的人頭黨員，號稱有4、5千個人頭黨員、黑道人頭黨員進入了台北市黨部，所以這不就是吳怡農作為黨部主委的政績嗎？現在又牽扯出(吳怡農說)「我開除趙介佑」。

王鴻薇強調，如果去回顧當時的新聞報導，非常清楚，就是因為當時台北市黨部都沒有作為，後來搞到蔡英文震怒，要求台北市黨部立刻處理，所以當時才亡羊補牢，連夜趕快去開會，才開除了趙介佑。所以第一個，其實你(吳怡農)並沒有這樣的魄力，因為蔡英文生氣了、發怒了，才嚇到趕快去做處理。

王鴻薇還提到，吳怡農針對趙介佑的父親趙映光，親口說「是我把他請出台北市黨部的」，可是趙映光昨晚立刻發聲明打臉吳怡農，他說自己並不是吳怡農請出台北市黨部的。這中間到底是誰在說謊呢？而且現在身為(補選)候選人，為什麼趙映光可以這麼高調打臉？吳怡農都應該對外說明。