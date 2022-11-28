九合一大選結果出爐，民進黨慘敗，蔡英文總統也宣布即刻辭去黨主席職務。外界關心行政院長蘇貞昌是否請辭，行政院發言人羅秉成已轉述，蘇第一時間有向蔡英文總統口頭請辭，但獲慰留，先留下來堅守崗位、推動各項政務。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉今（28）日就表示，他在跟民進黨的高層求證之後，「蔡英文是希望蘇貞昌辭閣揆，讓即將卸任桃園市長的鄭文燦組閣，借此裂解新潮流，但蘇貞昌卻不走」，引發討論。

吳子嘉在受訪時指出，蔡英文總統原想請桃園市長鄭文燦擔任行政院長，分裂新潮流以阻擋賴清德出線，但在蘇貞昌不辭閣揆的狀況下，讓賴清德有機會與鄭文燦談判；對此鄭文燦僅回應不予評論。鄭文燦原本每天的市政行程動輒近10個，甚至更多，但大選落敗後的這幾天卻反常悄無聲息，面對媒體提問皆不願回應。

吳子嘉今評論民進黨內部的狀況說，蔡英文原想要請鄭文燦擔任行政院長，分裂新潮流、阻擋賴清德出線，但蘇貞昌變了，把敗選責任丟包給蔡英文、不辭行政院長，現已經變成賴清德的大貴人，在蘇貞昌不辭閣揆的情況下，賴清德就有機會坐下來和鄭文燦談判。鄭文燦只留下不予回應4字，便急忙掛斷電話。