日媒披露，日本政府與執政黨聯盟開始討論，將未來5年的國防預算提高至40兆日圓（約新台幣8.99兆）的可能性，若此事成真，代表日本的國防預算增幅將近一半，躍升成全球第三大的國防支出國家，引發熱議。

讀賣新聞報導，目前日本政府的5年「中期」國防預算約為27.47兆日圓，一旦提高至40兆日圓，代表成長幅度達45.6%，執政的自民黨內部強烈認為，國防預算不得低於40兆日圓，此舉將表達日本捍衛國防能力的企圖心。

即使執政黨有意提高至40兆日圓，但日本財務省認為35兆日圓比較能夠趨近現實狀況，分析人士認為，日本增加國防預算，一方面強化美日同盟的立場，另一方面也挑戰日本「和平」憲法的精神，即每年國防預算不超過GDP的1%。

事實上，俄烏戰爭爆發後，除了日本之外，德國、英國、波蘭及瑞典等國也都開啟激進的「軍備競賽」刺激歐美軍工巨頭的股價大漲，德國萊茵金屬（Rheinmetall）股價今年以來大漲137%，美國洛克希德（LMT）也大漲36%，各家廠商都在增加生產坦克、火箭炮及砲彈等武器的產能。